найдите координаты точек в которых прямая FE где F(3;4) и E(-6;-5)пересекает координатные оси

Алгебра
найдите координаты точек в которых прямая FE где F(3;4) и E(-6;-5)пересекает координатные оси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение прямой, что проходит через две точки (x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1)   ищем уравнение прямой FE (x-3)/(-6-3)=(y-4)/(-5-4) (x-3)/(-9)=(y-4)/(-9) x-3=y-4 y=x-3+4 y=x+1   ищем точки пересечения прямрй FE скординатными осями с осью OY: x=0   y=x+1=0+1=1  (0;1) с осью OX: y=0  y=x+1 0=x+1 x=-1 (-1;0)   ответ: (0;1),(-1;0)  
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