Один рабочий может изготовить комплект деталей за 4 дня, а другой за 5 дней. Рабочие получили заказ на изготовление 3\4 комплекта. какая часть заказа останется не выполненой после одного дня совместной работы двух рабочих?
Математика
Один рабочий может изготовить комплект деталей за 4 дня, а другой за 5 дней. Рабочие получили заказ на изготовление 3\4 комплекта. какая часть заказа останется не выполненой после одного дня совместной работы двух рабочих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\4 - комплекта деталей выгтовливает первый рабочий за 1 день 2) 1\5 комплекта деталей выготовливает второй рабочий за 1 день 3) 1\4+1\5=5\20+4\20=9\20 комплекта деталей выготовливают оба рабочих за 1 день 4) 3\4-9\20=15\20-9\20=6\20=3\10=0.3 заказа останется невыполненной после одного дня совместной роботы ответ: 0.3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
первое слагаемое 5460 второе больше него на 545 десятков третье на 46 сотен больше второго а четвёртое равно сумме первых трёх слагаемых найдите су...
Алгебра
Геометрия
Биссектриса одного из углов параллелограмма делит его сторону на отрезки, длины которых равны 12см и 7см. найдите периметр параллелограмма