Один рабочий может изготовить комплект деталей за 4 дня, а другой за 5 дней. Рабочие получили заказ на изготовление 3\4 комплекта. какая часть заказа останется не выполненой после одного дня совместной работы двух рабочих?

Математика

Один рабочий может изготовить комплект деталей за 4 дня, а другой за 5 дней. Рабочие получили заказ на изготовление 3\4 комплекта. какая часть заказа останется не выполненой после одного дня совместной работы двух рабочих?

Автор: Гость