В одном резервуаре 380куб.метров,а в другом 1500куб.метров.В первый резервуар каждый час поступает 80куб.метров воды,а из другого каждый час выкачивают60куб.метров.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ СТАНЕТ ПОРОВНУ???
Алгебра
В одном резервуаре 380куб.метров,а в другом 1500куб.метров.В первый резервуар каждый час поступает 80куб.метров воды,а из другого каждый час выкачивают60куб.метров.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ СТАНЕТ ПОРОВНУ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть через х часов воды в резервуарах станет поровну, тогда по условию задачи 380+80х=1500-60х 80х+60х=1500-380 140х=1120 х=1120\140 х=8 ответ: через 8 часов
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