В одном резервуаре 380куб.метров,а в другом 1500куб.метров.В первый резервуар каждый час поступает 80куб.метров воды,а из другого каждый час выкачивают60куб.метров.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ СТАНЕТ ПОРОВНУ???

Алгебра

В одном резервуаре 380куб.метров,а в другом 1500куб.метров.В первый резервуар каждый час поступает 80куб.метров воды,а из другого каждый час выкачивают60куб.метров.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ СТАНЕТ ПОРОВНУ???

Автор: Гость