Для дачных участков выделили 56га земли.Сколько получится участков,если площадь каждого будет 10 соток.

Математика
Для дачных участков выделили 56га земли.Сколько получится участков,если площадь каждого будет 10 соток.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=100соток 56га=5600соток 5600/10=560участков
Гость:
  1га=100соток  у нас 56га=5600соток 5600:10=560 участков получится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В одном резервуаре 380куб.метров,а в другом 1500куб.метров.В первый резервуар каждый час поступает 80куб.метров воды,а из другого каждый час выкачи...
Ответить
Химия
найдите массовую долю углерода в молекулах: а)пропана, б) пропилена
Ответить
Математика
Один рабочий может изготовить комплект деталей за 4 дня, а другой за 5 дней. Рабочие получили заказ на изготовление 3\4 комплекта. какая часть зака...
Ответить
Математика
первое слагаемое 5460 второе больше него на 545 десятков третье на 46 сотен больше второго а четвёртое равно сумме первых трёх слагаемых найдите су...
Ответить
Алгебра
найдите координаты точек в которых прямая FE где F(3;4) и E(-6;-5)пересекает координатные оси
Ответить