Для дачных участков выделили 56га земли.Сколько получится участков,если площадь каждого будет 10 соток.
Математика
Для дачных участков выделили 56га земли.Сколько получится участков,если площадь каждого будет 10 соток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=100соток 56га=5600соток 5600/10=560участков
Гость:
1га=100соток у нас 56га=5600соток 5600:10=560 участков получится
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