Даны два координатных вектора, a(2;3) b(9;-9). _ _ _ c = a - 1,3 b. Найдите : a)координаты вектора c б)длину вектора с в)разложение вектора с по координатным векторам i и j.

Геометрия

Даны два координатных вектора, a(2;3) b(9;-9). _ _ _ c = a - 1,3 b. Найдите : a)координаты вектора c б)длину вектора с в)разложение вектора с по координатным векторам i и j.

Автор: Гость