Даны два координатных вектора, a(2;3) b(9;-9). _ _ _ c = a - 1,3 b. Найдите : a)координаты вектора c б)длину вектора с в)разложение вектора с по координатным векторам i и j.
Геометрия
Даны два координатных вектора, a(2;3) b(9;-9). _ _ _ c = a - 1,3 b. Найдите : a)координаты вектора c б)длину вектора с в)разложение вектора с по координатным векторам i и j.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) c(2-1,3*9; 3-1.3*(-9); c(-9,7; 14,7). b) IcI=[latex]\sqrt{(-9,7)^{2}+14,7^{2}}=\sqrt{310,18}[/latex] c) c=-9,7i+14,7j
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