Склади по 2 речення з кожним з поданих іменників уживаючи їх у прямому переносному значенні. Орел (птах і людина),океан(водній простір і будь-який великий простір).
Қазақ тiлi
Склади по 2 речення з кожним з поданих іменників уживаючи їх у прямому переносному значенні. Орел (птах і людина),океан(водній простір і будь-який великий простір).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орел є зображенням на багатьох гербах міст України. У Поплавського є пісня " Юний орел". Тихий океан - найбільший океон на планеті. Океан почуттів від улюбленого фільму.
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