Туристическое агенство за день продало 360 путевок в санатории, дома отдыха и турбазы.Три десятых части этих путевок продали в санатории, 140 путевок-в дома отдыха.сколько путевок продали на турбазы?
Математика
Туристическое агенство за день продало 360 путевок в санатории, дома отдыха и турбазы.Три десятых части этих путевок продали в санатории, 140 путевок-в дома отдыха.сколько путевок продали на турбазы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360*3/10=108путевок в санатории 360-108-140=112путевок на турбазы
Гость:
1. В спанатории продали 3 десятых от всех путевок, т.е. 360/10х3=108 (путевок) 2. В турбазы продано путевок : 360-108-140=112 путевок
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