Туристическое агенство за день продало 360 путевок в санатории, дома отдыха и турбазы.Три десятых части этих путевок продали в санатории, 140 путевок-в дома отдыха.сколько путевок продали на турбазы?

Математика

Туристическое агенство за день продало 360 путевок в санатории, дома отдыха и турбазы.Три десятых части этих путевок продали в санатории, 140 путевок-в дома отдыха.сколько путевок продали на турбазы?

Автор: Гость