x^2+10x+25 x^2-25 -------------- : --------- x^2+5x x^3
Алгебра
x^2+10x+25 x^2-25 -------------- : --------- x^2+5x x^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+10x+25 x^2-25 (х + 5)^2 * x^3 х^2 -------------- : --------- = ------------------------ = ---------- x^2+5x x^3 x(х+5) * (х+5)*(х-5) x - 5
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