Расстояние между двумя городами 360 км. Автомобиль на пути из одного города в другой прошел 60км.1)На сколько больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел? 2)Во сколько раз больше километров осталось пройти ав...

Математика
Расстояние между двумя городами 360 км. Автомобиль на пути из одного города в другой прошел 60км.1)На сколько больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел? 2)Во сколько раз больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-60=300кмосталось 1)На сколько больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел? 300-60=240км больше 2)Во сколько раз больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел? 300/6=5 раз больше
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