Расстояние между двумя городами 360 км. Автомобиль на пути из одного города в другой прошел 60км.1)На сколько больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел? 2)Во сколько раз больше километров осталось пройти ав...

Математика

Расстояние между двумя городами 360 км. Автомобиль на пути из одного города в другой прошел 60км.1)На сколько больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел? 2)Во сколько раз больше километров осталось пройти автомобилю,чем он уже прошел?

Автор: Гость