вычислить массу 5 л водорода при 22оС и давлении 104кПА

Гость: Гость:

из закона Клапейрона-Менделеева выражаем массу: p*V = (m/M )*R*T m = (p*V*M)/(R*T) m = (1,04*10^5Па*0,005(м3)*2г/моль)/(8,314Дж/(моль*К) *295 К = 0,42 г.