вычислить массу 5 л водорода при 22оС и давлении 104кПА
Химия
вычислить массу 5 л водорода при 22оС и давлении 104кПА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из закона Клапейрона-Менделеева выражаем массу: p*V = (m/M )*R*T m = (p*V*M)/(R*T) m = (1,04*10^5Па*0,005(м3)*2г/моль)/(8,314Дж/(моль*К) *295 К = 0,42 г.
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