В магазин привезли 5 мешков риса,по 40 кг в каждом мешке, и 7 мешков пшена , по 35 кг в каждом мешке. В первый день продали 130 кг риса и 140 кг пшена. Сколько кг крупы осталось продать ? Решить задачу разными способами.

Математика

В магазин привезли 5 мешков риса,по 40 кг в каждом мешке, и 7 мешков пшена , по 35 кг в каждом мешке. В первый день продали 130 кг риса и 140 кг пшена. Сколько кг крупы осталось продать ? Решить задачу разными способами.

Автор: Гость