В магазин привезли 5 мешков риса,по 40 кг в каждом мешке, и 7 мешков пшена , по 35 кг в каждом мешке. В первый день продали 130 кг риса и 140 кг пшена. Сколько кг крупы осталось продать ? Решить задачу разными способами.
Математика
В магазин привезли 5 мешков риса,по 40 кг в каждом мешке, и 7 мешков пшена , по 35 кг в каждом мешке. В первый день продали 130 кг риса и 140 кг пшена. Сколько кг крупы осталось продать ? Решить задачу разными способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*40=200кг риса 7*35=245кг пшена 200-130=70кг риса осталось 245-140=105кг пшена осталось 105+70=175гк осталось продать 5*40+7*35=445кг привезли 445-(130+140)=175кг осталось продать
Гость:
1) 5*40=200(кг)-всего риса 2) 7*35=245(кг)-всего пшена 3) 200+245=445(кг)-всего крупы 4) 130+140=270(кг)- всего продали 5) 445-270=175(кг)- осталось продать Ответ: 175 кг. осталось продать. 2 способ: (5*40)+(7*35)-(130+140)=175(кг)-осталось продать
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