В первой бригаде было в 4 раза меньше людей,чем во второй.После того как из второй бригады 6 человек ушло,а 12 перевели в первую,людей в бригадах стало поровну. Сколько человек было в первой бригаде ?
Алгебра
В первой бригаде было в 4 раза меньше людей,чем во второй.После того как из второй бригады 6 человек ушло,а 12 перевели в первую,людей в бригадах стало поровну. Сколько человек было в первой бригаде ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первой бригаде х чел, тогда х+12=4х-6-12 4х-х=12+6+12 3х=30 х=10чел было в первой бригаде
Гость:
Пусть х человек было в 1 бригаде, тогда 4х человек было во 2 бригаде. По условию известно, что после того как из второй бригады 6 человек ушло,а 12 перевели в первую,людей в бригадах стало поровну.Составим уравнение: 4х - 6 - 12 = х + 12 3х = 30 х = 10 Ответ. В первой бригаже было 10 человек.
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