В первой бригаде было в 4 раза меньше людей,чем во второй.После того как из второй бригады 6 человек ушло,а 12 перевели в первую,людей в бригадах стало поровну. Сколько человек было в первой бригаде ?

Гость: Гость:

Пусть х человек было в 1 бригаде, тогда 4х человек было во 2 бригаде. По условию известно, что после того как из второй бригады 6 человек ушло,а 12 перевели в первую,людей в бригадах стало поровну.Составим уравнение: 4х - 6 - 12 = х + 12 3х = 30 х = 10 Ответ. В первой бригаже было 10 человек.