Для 1 класу.Для вчителів щоб зробили контрольну роботу. 1.Склади речення з імениками книга,бібліотека,журнали. 2.Іменник відповідає на питання а)який,яка,яке,які? в)що зробв б)хто,що? 3.Іменник наприклад: а)малює б)синій в)ві...
Қазақ тiлi
Для 1 класу.Для вчителів щоб зробили контрольну роботу. 1.Склади речення з імениками книга,бібліотека,журнали. 2.Іменник відповідає на питання а)який,яка,яке,які? в)що зробв б)хто,що? 3.Іменник наприклад: а)малює б)синій в)віконце Кожне правильне завдання 4 бала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я люблю читати книги. Я завтра піду у бібліотеку. Моя мама полюбляє читати журнали. 2.Б 3.В
Гость:
1.книга була велика за обсягом та важлива за змістом. бібліотека зберігає та видає читачам книги. журнали є періодичними друкованими виданнями. 2.Б 3.В
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