Для 1 класу.Для вчителів щоб зробили контрольну роботу.   1.Склади речення з імениками книга,бібліотека,журнали. 2.Іменник відповідає на питання а)який,яка,яке,які? в)що зробв б)хто,що? 3.Іменник наприклад: а)малює б)синій в)ві...

1.Я люблю читати книги. Я завтра піду у бібліотеку. Моя мама полюбляє читати журнали. 2.Б 3.В

Гость: Гость:

1.книга була велика за обсягом та важлива за змістом. бібліотека зберігає та видає читачам книги. журнали є періодичними друкованими виданнями. 2.Б 3.В