Сумма трёх углов параллелограмма равна 240гр.Вычислите градусные меры всех углов параллелограмма.

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Сумма всех углов параллелограмма равна 360°, Тогда один угол параллелограмма равен (360-240)=120­°. Так как противоположны углы параллелограмма равны, то противоположен угол тоже равен 120°. Два последующие угла равны по (360-240)/2=60° Углы параллелограмма равны 120°, 60°, 120°, 60°