Сумма трёх углов параллелограмма равна 240гр.Вычислите градусные меры всех углов параллелограмма.
Геометрия
Сумма трёх углов параллелограмма равна 240гр.Вычислите градусные меры всех углов параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов параллелограмма равна 360°, Тогда один угол параллелограмма равен (360-240)=120°. Так как противоположны углы параллелограмма равны, то противоположен угол тоже равен 120°. Два последующие угла равны по (360-240)/2=60° Углы параллелограмма равны 120°, 60°, 120°, 60°
Гость:
так как противоположные углы параллелограма равна, а сумма всех углов равна 360°, то получим 360°-240°=120° (240-120)/2=60° углы: 60°, 120°, 60°, 120°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель,второй набрал такое же количество страниц за 5 недель.На сколько больше страниц...
Математика
Русский язык
спишите текст расставляя знаки препинания.С помощью предлога определите падеж существительных и укажите его в скобках Вы слышали про(..)питомник ка...
Математика
В магазин привезли 5 мешков риса,по 40 кг в каждом мешке, и 7 мешков пшена , по 35 кг в каждом мешке. В первый день продали 130 кг риса и 140 кг пш...