вычислите: а)89-45-35+10 б)69+77-17-9
Математика
вычислите: а)89-45-35+10 б)69+77-17-9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)89-45-35+10=89-45-25=89-70=19 б)69+77-17-9=69-9+77-17=60+60=120
Гость:
89-45-35+10=19 69+7-17-9=120
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