первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель,второй набрал такое же количество страниц за 5 недель.На сколько больше страниц за неделю набирал второй оператор,чем первый,если каждый из них набирал одинако...

Математика

первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель,второй набрал такое же количество страниц за 5 недель.На сколько больше страниц за неделю набирал второй оператор,чем первый,если каждый из них набирал одинаковое количество страниц?

Автор: Гость