первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель,второй набрал такое же количество страниц за 5 недель.На сколько больше страниц за неделю набирал второй оператор,чем первый,если каждый из них набирал одинако...
Математика
первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель,второй набрал такое же количество страниц за 5 недель.На сколько больше страниц за неделю набирал второй оператор,чем первый,если каждый из них набирал одинаковое количество страниц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900/6=150стр в неделю первый оператор 900/5=180стр в неделю второй оператор 180-150=30стр больше за неделю набирал второй оператор,чем первый
Гость:
900 : 6 = 150 страниц в неделю печатал 1 оператор 900 : 5 = 180 страниц в неделю печатал 2 оператор 180 - 150 = 30 страниц Ответ. На 30 страниц больше печатал в неделю второй оператор.
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