найдите градусные меры всех углов параллелограмма МКРТ,если угол Р равен 26 градусов

Геометрия
найдите градусные меры всех углов параллелограмма МКРТ,если угол Р равен 26 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=К=180гр.-26гр.=154гр. М=Р=26гр. Ответ-26гр.,154гр.,26гр.,154гр.
Гость:
Сумма всех углов параллелограмма равна 360°, а противоположны углы параллелограмма равны, то М=Р=26° К=Т=(360°-2*26)/2=308/2=154°
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