Допоможіть розв язати задачю з розв язанням. 1ц 80кг огірків розклали в 12 однакових ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 3ц огірків.
Математика
Допоможіть розв язати задачю з розв язанням. 1ц 80кг огірків розклали в 12 однакових ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 3ц огірків.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180:12=15-кг в одном ящике 2)300:15=20-ящиков Ответ-20 ящиков
Гость:
1ц=100кг 180/12=15кг в одном ящике 300/15=20ящиков понадобится
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