Допоможіть розв язати задачю з розв язанням. 1ц 80кг огірків розклали в 12 однакових ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 3ц огірків.

Математика

Допоможіть розв язати задачю з розв язанням. 1ц 80кг огірків розклали в 12 однакових ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 3ц огірків.

Автор: Гость