ВведитИз пунктов А и В навстречу друг другу одновременно выехали две машины. В промежуточном пункте С они встретились и продолжили свое движение. Первая машина (выехавшая из пункта А) приехала в вункт В через t1= 4ч после встре...

Математика

ВведитИз пунктов А и В навстречу друг другу одновременно выехали две машины. В промежуточном пункте С они встретились и продолжили свое движение. Первая машина (выехавшая из пункта А) приехала в вункт В через t1= 4ч после встречи. Вторая машина приехала в пункт А спустя t2= 1ч после встречи. Определите скорость второй машины, если скорость первой машины v1= 50 км/ч. Скорости машин считать постоянными.е здесь содержание задания...

Автор: Гость