ВведитИз пунктов А и В навстречу друг другу одновременно выехали две машины. В промежуточном пункте С они встретились и продолжили свое движение. Первая машина (выехавшая из пункта А) приехала в вункт В через t1= 4ч после встре...

Математика
ВведитИз пунктов А и В навстречу друг другу одновременно выехали две машины. В промежуточном пункте С они встретились и продолжили свое движение. Первая машина (выехавшая из пункта А) приехала в вункт В через t1= 4ч после встречи. Вторая машина приехала в пункт А спустя t2= 1ч после встречи. Определите скорость второй машины, если скорость первой машины v1= 50 км/ч. Скорости машин считать постоянными.е здесь содержание задания...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние CB=V1*t1=50*4=200км. Так как время движения до пункта С у них одинаковое, то AC/V1=CB/V2. AC=V2*t2, тогда V2*t2/V1=CB/V2 v2=корень квадратный из выражения(CB*v1/t1)=100км/ч
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