Через 5 лет возраст брата будет относиться к возрасту сестры как 8:7.Сколько лет каждому из них сейчас,если год назад брат был вдвое старше сестры.Заранее Спасибо)

Математика

Через 5 лет возраст брата будет относиться к возрасту сестры как 8:7.Сколько лет каждому из них сейчас,если год назад брат был вдвое старше сестры.Заранее Спасибо)

Автор: Гость