Через 5 лет возраст брата будет относиться к возрасту сестры как 8:7.Сколько лет каждому из них сейчас,если год назад брат был вдвое старше сестры.Заранее Спасибо)
Математика
Через 5 лет возраст брата будет относиться к возрасту сестры как 8:7.Сколько лет каждому из них сейчас,если год назад брат был вдвое старше сестры.Заранее Спасибо)
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Гость:
2 года сестре и 3 года брату
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