магические квадраты 3,?,? 13,?,5 11,?,?

Математика
магические квадраты 3,?,? 13,?,5 11,?,?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3  14  10 13  9   5 11  4  12
Гость:
3      17     7 13     9      5 11     1      15  
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