магические квадраты 3,?,? 13,?,5 11,?,?
Математика
магические квадраты 3,?,? 13,?,5 11,?,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 14 10 13 9 5 11 4 12
Гость:
3 17 7 13 9 5 11 1 15
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