Опредилите объем водорода (н.у.) необходимогодля восстановления 128 г меди из оксида меди (2)
Химия
Опредилите объем водорода (н.у.) необходимогодля восстановления 128 г меди из оксида меди (2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO + H2 = Cu + H2O n(CuO) = m(CuO)/M(CuO) = 128/80 = 1,6 моль По уравнению n(H2) = n(CuO) = 1,6 моль V(H2) = n(H2)*Vm = 1,6*22,4 = 35,84 л.
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