С горы длиной 60м. санки скатлись за 10с. С каким ускорением двигались санки? Какую скорость они приобрели в конце горы?

Физика

С горы длиной 60м. санки скатлись за 10с. С каким ускорением двигались санки? Какую скорость они приобрели в конце горы?

Автор: Гость