С горы длиной 60м. санки скатлись за 10с. С каким ускорением двигались санки? Какую скорость они приобрели в конце горы?
Физика
С горы длиной 60м. санки скатлись за 10с. С каким ускорением двигались санки? Какую скорость они приобрели в конце горы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a = 2 * S / t² = 2 * 60 / 10² = 120 / 100 = 1,2 м/с² V = a * t = 1,2 * 10 = 12 м/с.
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