В треугольнике одна сторона 34см ; другая на 4 см меньше ; а третье на x см больше первой стороны , Найдите периметр треугольника , Составте вырожение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и X=8

Математика
В треугольнике одна сторона 34см ; другая на 4 см меньше ; а третье на x см больше первой стороны , Найдите периметр треугольника , Составте вырожение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и X=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=а+в+с а=34см, в=34-4=30см, с=34+х Р=34+30+34+х=98+х при х=4, Р=98+4=102см  при х=8, Р=98+8=106см  
Гость:
а=34  б=34-4=30  с=34+х Р=а+б+с=34+30+34+х=98+х при х=4 Р=98+4=102(см) при х=8 Р=98+8=106(см)
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