В треугольнике одна сторона 34см ; другая на 4 см меньше ; а третье на x см больше первой стороны , Найдите периметр треугольника , Составте вырожение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и X=8

Математика

В треугольнике одна сторона 34см ; другая на 4 см меньше ; а третье на x см больше первой стороны , Найдите периметр треугольника , Составте вырожение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и X=8

Автор: Гость