под действием некоторой силы первая тележка массой 100гр. двигаясь из состояния покоя, прошла путь 50см. Вторая тележка за то же время под действием той же силы прошла путь 25см. Какова масса второй тележки?

Физика

под действием некоторой силы первая тележка массой 100гр. двигаясь из состояния покоя, прошла путь 50см. Вторая тележка за то же время под действием той же силы прошла путь 25см. Какова масса второй тележки?

Автор: Гость