Грибники собрали 98 грибов,из них 11/14 белые.Сколько белых грибов собрали грибники?
Математика
Грибники собрали 98 грибов,из них 11/14 белые.Сколько белых грибов собрали грибники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
98*11/14=77 белых грибов собрали грибники
Гость:
11/14 БЕЛЫХ ГРИБОВ СОБРАЛИ ГРИБНИКИ
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