какое колличество информации получит второй игрок в игре (угадай число) при правильной стратегии,если первый игрок загадал число от 1 до 64 ?
Экономика
какое колличество информации получит второй игрок в игре (угадай число) при правильной стратегии,если первый игрок загадал число от 1 до 64 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = 64 2^i = N 2^i = 64 i = 6 бит Ответ. 6 бит.
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