какое колличество информации получит второй игрок в игре (угадай число) при правильной стратегии,если первый игрок загадал число от 1 до 64 ?

Экономика

какое колличество информации получит второй игрок в игре (угадай число) при правильной стратегии,если первый игрок загадал число от 1 до 64 ?

Автор: Гость