вырази числа: 9000 10000 50000 700000 а) в десятках б) в сотнях в) в тысячах г) в десятках тысяч д) в сотнях тысяч
Математика
вырази числа: 9000 10000 50000 700000 а) в десятках б) в сотнях в) в тысячах г) в десятках тысяч д) в сотнях тысяч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 900 дес.,1000 дес.,5000 дес,70000 дес. б) 90 сот., 100 сот., 500 сот., 7000 сот. в) 9 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 700 тыс. г) 0,9 дес. тыс., 1 дес. тыс., 5 дес. тыс., 70 дес. тыс. д) 0,09 сот. тыс., 0,1 сот. тыс., 0,5 сот. тыс., 7 сот. тыс.
Гость:
а) 900 дес, 1000 дес, 5000 дес, 70000 дес б) 90 сот, 100 сот, 500 сот, 7000 сот в) 9 тыс, 10 тыс, 50 тыс, 700 тыс г) 0,9 дес.тыс, 1 дес.тыс, 5 дес.тыс, 70 дес.тыс д) 0,09 сот.тыс, 0,1 сот.тыс, 0,5 сот.тыс, 7 сот.тыс
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