вырази числа: 9000 10000 50000 700000 а) в десятках б) в сотнях в) в тысячах г) в десятках тысяч д) в сотнях тысяч

Математика

вырази числа: 9000 10000 50000 700000 а) в десятках б) в сотнях в) в тысячах г) в десятках тысяч д) в сотнях тысяч

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