Одновременно из пункта А и Б расстояние между которыми равно 250 КМ навсречу друг другу выезжают 2 автомобиля.определите через какое время встретятся автомобили если их скорости равны 60 и 40 КМ в час
Физика
Одновременно из пункта А и Б расстояние между которыми равно 250 КМ навсречу друг другу выезжают 2 автомобиля.определите через какое время встретятся автомобили если их скорости равны 60 и 40 КМ в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость сближения автомобилей 60 + 40 = 100 км/ч, поэтому автомобили встретятся через 250 / 100 = 2,5 ч.
Гость:
250/(60+40)=2,5часа встретятся автомобили
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