Одновременно из пункта А и Б расстояние между которыми равно 250 КМ навсречу друг другу выезжают 2 автомобиля.определите через какое время встретятся автомобили если их скорости равны 60 и 40 КМ в час

Физика

Одновременно из пункта А и Б расстояние между которыми равно 250 КМ навсречу друг другу выезжают 2 автомобиля.определите через какое время встретятся автомобили если их скорости равны 60 и 40 КМ в час

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