а) корова дарья дала 69л молока. из него изготовили 3 кг масла. сколько литров молока должна датькорова дарья, чтобы можнобыло приготовить 4 кг масла? б) фермеры из деревни уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по22 ...

Математика

а) корова дарья дала 69л молока. из него изготовили 3 кг масла. сколько литров молока должна датькорова дарья, чтобы можнобыло приготовить 4 кг масла? б) фермеры из деревни уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по22 кг творога в каждую флягу. сметаны они приготовили столько же, сколько творога, и разлили ее в 8 одинаковых бидонов. сколько килограммов сметаны в каждом бидоне? в) трое фермеров приготовили 88л сметаны. третий фермер пригтовил в 4 раза больше сметаны, чем первый и на 20л сметаны больше, чем второй. сколько литров сметаны приготовил каждый фермер.

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