а) корова дарья дала 69л молока. из него изготовили 3 кг масла. сколько литров молока должна датькорова дарья, чтобы можнобыло приготовить 4 кг масла? б) фермеры из деревни уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по22 ...
Математика
а) корова дарья дала 69л молока. из него изготовили 3 кг масла. сколько литров молока должна датькорова дарья, чтобы можнобыло приготовить 4 кг масла? б) фермеры из деревни уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по22 кг творога в каждую флягу. сметаны они приготовили столько же, сколько творога, и разлили ее в 8 одинаковых бидонов. сколько килограммов сметаны в каждом бидоне? в) трое фермеров приготовили 88л сметаны. третий фермер пригтовил в 4 раза больше сметаны, чем первый и на 20л сметаны больше, чем второй. сколько литров сметаны приготовил каждый фермер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 1 кг масла получаемся из 69/3 = 23 л, молока. поэтому для получения 4 кг масла молока нужно взять 4 * 23 = 92 л. б) Творога было приготовлено 4 * 22 = 88 кг. Сметаны было приготовлено столько же, поэтому в бидоне ее было 88/8 = 11 кг. в) Пусть первый фермер приготовил Х л сметаны, тогда третий 4 * Х л, а второй - 4 * Х - 20 л. Получаем уравнение Х + 4 * Х + 4 * Х - 20 = 88 9 * Х = 88 + 20 = 108 Х = 108 / 9 = 12 л. Итак, первый фермер приготовил 12 л сметаны, первый - 12 * 4 = 48 л, а третий - 48 - 20 = 28 л.
Гость:
а) 3 кг - 69 л. 4 кг - ? л. Решение: I способ: 1) 69:3=23 (л.) - 1 кг масла 2) 23·4=92 (л.) - 4 кг масла II способ: [latex]x=\frac{4\cdot69}{3}=\frac{276}{3}=92[/latex] Ответ: для того чтобы приготовить 4 кг масла, необходимо чтобы корова Дарья дала 92 литра молока. б) 4 ф. по 22 кг 8 б. - ? кг 1) 4·22=88 (кг) - творога всего было приготовлено Сметаны было приготовлено столько же, значит тоже 88 кг отсюда следует, что 2) 88:8=11 (кг) - сметаны в бидоне Ответ: 11 кг сметаны в каждом бидоне. в) I фермер - х л. III фермер - 4х л. II фермер - (4х-20) л. Всего - 88 л. Решение: х+4х+4х-20=88 9х=88+20 9х=108 х=108:9 х=12 (л.) - сметаны приготовил I фермер. 4·12-20=48-20=28 (л.) - сметаны приготовил II фермер. 4·12=48 (л.) - сметаны приготовил III фермер. Ответ: 12 литров сметаны приготовил первый фермер, 28 литров - второй, а третий - 48 литров сметаны.
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