  длина часовой стрелки кремлёвских курантов 3,0 метров ,а длина минутной стрелки 3,3 метра. Найдите отношение скоростей перемещения концов минутной и часовой стрелок.

Физика
  длина часовой стрелки кремлёвских курантов 3,0 метров ,а длина минутной стрелки 3,3 метра. Найдите отношение скоростей перемещения концов минутной и часовой стрелок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение скоростей перемещения концов стрелок равно отношению их длин, поэтому оно составляет  3,0 / 3.3 =  10/11.  
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