длина часовой стрелки кремлёвских курантов 3,0 метров ,а длина минутной стрелки 3,3 метра. Найдите отношение скоростей перемещения концов минутной и часовой стрелок.
Физика
длина часовой стрелки кремлёвских курантов 3,0 метров ,а длина минутной стрелки 3,3 метра. Найдите отношение скоростей перемещения концов минутной и часовой стрелок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение скоростей перемещения концов стрелок равно отношению их длин, поэтому оно составляет 3,0 / 3.3 = 10/11.
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