как изменится сумма,если от первого слагаемого отнять 110,а ко второму прибавить 660 .
Математика
как изменится сумма,если от первого слагаемого отнять 110,а ко второму прибавить 660 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть имеем два слагаемых x и y и их сумму x+y, тогда (x-110)+(y+660)=x+y+660-110=x+y+ 550, то есть сумма увеличится на 550
Гость:
660 - 110 = 550 Сумма увеличится на 550.
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