В магазин привезли яблоки и бананы. Когда продали половину всех яблок и 2/з бананов, то яблок осталось на 70 кг больше, чем бананов. Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин, если масса привезенных яблок прев...
Алгебра
В магазин привезли яблоки и бананы. Когда продали половину всех яблок и 2/з бананов, то яблок осталось на 70 кг больше, чем бананов. Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин, если масса привезенных яблок превосходила массу бананов в з раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг - было бананов, осталось (1 - 2/3)*х = 1/3 * х = х/3 3х кг - было яблок, осталось (1-0,5)*3х = 1,5х 1,5х = х/3 + 70 4,5х=х+210 3,5х=210 х=60 (кг) - было бананов 60*3=180 (кг) - было яблок
Гость:
Пусть было х кг бананов, тогда яблок было 3х кг. После продажи осталось х - 2/3х = х/3 кг бананов, 3х/2 кг яблок. По условию известно, что после продажи яблок осталось на 70 кг больше, чем бананов. Составим уравнение 3х/2 - х/3 = 70 9х - 2х = 420 7х = 420 х = 60 60 кг было бананов 3 *60 = 180 кг было яблок
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