В магазин привезли яблоки и бананы. Когда продали половину всех яблок и 2/з бананов, то яблок осталось на 70 кг больше, чем бананов. Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин, если масса привезенных яблок прев...

Алгебра

В магазин привезли яблоки и бананы. Когда продали половину всех яблок и 2/з бананов, то яблок осталось на 70 кг больше, чем бананов. Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин, если масса привезенных яблок превосходила массу бананов в з раза?

Автор: Гость