Помогите решить . Задание №1 Средняя скороть автомобиля на трассе -U км/ч, а на проселочной дороге- в 3 раза меньше. Запишите на математическом языке. а) за 2 часа езды по трассе и 4 по проселочной дароге автомобиль проехал 26...
Математика
Помогите решить . Задание №1 Средняя скороть автомобиля на трассе -U км/ч, а на проселочной дороге- в 3 раза меньше. Запишите на математическом языке. а) за 2 часа езды по трассе и 4 по проселочной дароге автомобиль проехал 260 километров. б) за 2 часа езды по трассе автомобиль проехал на 60 км больше, чем за 4 часа по проселочной дороге. В) за 2 часа езды по трассе автомобиль проехал 120 км г)за 4 часа езды по проселочной дороге автомобиль проехал менее 150 км. Задание №2 1)а=7см,b=12см. Найти S 2) S=48 см в квадрате, а=12 см. найти b 3)S=144 в квадрате, b=12см. Найти а 4)S=20 см в квадрате, а=8 см. Найти Р (периметр) Задание №3 2л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л воды по цене 2р20коп за 1 л. Найдите стоимость напитка иего цену.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, на проселочной дороге х км, тогда на трассе 3х, получим а)2*3х+4х=260км б)2*3х=4х-60 в)2*3х=120км г)4х<150км №2 1)а=7см,b=12см. Найти S=a*b=7*12=84см² 2) S=48 см в квадрате, а=12 см. найти b=S/a=48/12=4см 3)S=144 в квадрате, b=12см. Найти а=S/b=144/12=12см 4)S=20 см в квадрате, а=8 см. b=S/a=20/8=2,см5 Найти Р=2(a+b )=2(8+2,5)=21см №3 88+20*2,2=132р стоимость напитка 132/(20+2)=6р цена 1 л
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