Вычислите: cos(2arcsin(1/4))
Алгебра
Вычислите: cos(2arcsin(1/4))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(2*arcsin(1/4)) = 1 - 2 * sin²(arcsin 1/4) = 1 - 2 * (1/4)² = 1 - 1/8 = 7/8 = 0,875
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