вероятность того, что станок производит годную деталь, равна 8/9. за смену было изготовлено 280 деталей. Определить вероятность того, что среди них 20 бракованных
Математика
вероятность того, что станок производит годную деталь, равна 8/9. за смену было изготовлено 280 деталей. Определить вероятность того, что среди них 20 бракованных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле условной вероятности вероятность 20 бракованных среди изготовленных 280 составляет 20\280*8\9=16\(28*9)=4\(7*9)=4\63
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