вероятность того, что станок производит годную деталь, равна 8/9. за смену было изготовлено 280 деталей. Определить вероятность того, что среди них 20 бракованных

Математика

вероятность того, что станок производит годную деталь, равна 8/9. за смену было изготовлено 280 деталей. Определить вероятность того, что среди них 20 бракованных

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