У поверхности Земли(т.е на расстоянии R от её центра) на тело действует сила тяготения 48H.Чему равна сила тяготения,действующая на тело на расстоянии 3R от поверхности Земли?

Физика

У поверхности Земли(т.е на расстоянии R от её центра) на тело действует сила тяготения 48H.Чему равна сила тяготения,действующая на тело на расстоянии 3R от поверхности Земли?

Автор: Гость