У поверхности Земли(т.е на расстоянии R от её центра) на тело действует сила тяготения 48H.Чему равна сила тяготения,действующая на тело на расстоянии 3R от поверхности Земли?
Физика
У поверхности Земли(т.е на расстоянии R от её центра) на тело действует сила тяготения 48H.Чему равна сила тяготения,действующая на тело на расстоянии 3R от поверхности Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На расстоянии 3 * R от поверхности Земли расстояние от ее центра будет 4 * R, поэтому сила тяготения уменьшится в 4² = 16 раз и составит 48 : 16 = 3 Н
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