В Бутылке,стакане,кувшине и банке находятся молоко,лимонад,квас и вода.известно,что вода и молоко не в бутылке,сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом,в банке не лимонад и не вода,стакан стоит между банкой и с...

Экономика

В Бутылке,стакане,кувшине и банке находятся молоко,лимонад,квас и вода.известно,что вода и молоко не в бутылке,сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом,в банке не лимонад и не вода,стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде находится каждая из жидкостей?

Автор: Гость