В Бутылке,стакане,кувшине и банке находятся молоко,лимонад,квас и вода.известно,что вода и молоко не в бутылке,сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом,в банке не лимонад и не вода,стакан стоит между банкой и с...
Экономика
В Бутылке,стакане,кувшине и банке находятся молоко,лимонад,квас и вода.известно,что вода и молоко не в бутылке,сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом,в банке не лимонад и не вода,стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде находится каждая из жидкостей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим таблицу: | молоко | лимонад | квас | вода бутылка | - | + | - | - стакан | - | - | - | + кувшин | + | - | - | - банка | - | - | + | -
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