В Бутылке,стакане,кувшине и банке находятся молоко,лимонад,квас и вода.известно,что вода и молоко не в бутылке,сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом,в банке не лимонад и не вода,стакан стоит между банкой и с...

Экономика
В Бутылке,стакане,кувшине и банке находятся молоко,лимонад,квас и вода.известно,что вода и молоко не в бутылке,сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом,в банке не лимонад и не вода,стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде находится каждая из жидкостей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим таблицу:              | молоко  | лимонад | квас | вода бутылка |      -      |        +      |    -    |    - стакан   |      -       |       -       |    -    |    + кувшин  |      +      |       -       |    -    |    - банка    |      -       |       -       |    +   |     -
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