Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52 ч 30 минут; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43 ч 45 минут. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?

Математика

Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52 ч 30 минут; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43 ч 45 минут. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?

Автор: Гость