Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52 ч 30 минут; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43 ч 45 минут. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?
Математика
Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52 ч 30 минут; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43 ч 45 минут. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52 ч 30 мин = 3150 минут работал рабочий 43 ч 45 мин = 2625 минут работает автомат 3150 : 10 = 315 минут времени уходит у рабочего на 1 деталь 2625 : 25 = 105 минут времени уходит у автомата на 1 деталь 315 : 105 = 3 Ответ. Автомат работал в 3 раза быстрее рабочего.
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