в цирке участвовало 3 собачки а голубей в 4 больше. на сколько голубей больше чем собачек
Математика
в цирке участвовало 3 собачки а голубей в 4 больше. на сколько голубей больше чем собачек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4 = 12 голубей. 12-3= 9 ( голубей больше чем собак на 9)
Гость:
3*4=12 -голубей 12-3=9 Ответ: на 9
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