длины всех рёбер правильной шестиугольной призмы равны.вычислите длину большей диагонали призмы, если известно, что площадь боковой поверхности призмы равна 96см квадратных?
Геометрия
длины всех рёбер правильной шестиугольной призмы равны.вычислите длину большей диагонали призмы, если известно, что площадь боковой поверхности призмы равна 96см квадратных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем длину стороны: √(96/6)=√16=4 большая диагональ в шестиугольнике = 2*4=8 значит бальшую диагональ призмы найдем из теоремы Пифагора: с*с=8*8+4*4=64+16=80 с=√80
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