В первом куске ситца число метров вдвое больше, чем во втором. Если от каждого из них отрезать 13 метров, то в первом куске будет в 2,5 раза больше метров ткани, чем во втором. Сколько метров ситца было первоначально в каждом к...

пусть изначально во втором куске х м ситца, тогда в первом 2х м ситца. По условию задачи составляем уравнение 2х-13=2.5(х-13) 2х-13=2.5х-32.5 2.5х-2х=32.5-13 0.5х=19.5 х=19.5\0.5 х=39 2х=2*39=78 ответ: в первом было 78 м ситца, во втором 39 м ситца

Гость: Гость:

Пусть х м ситца было во втором куске, тогда 2х м ситца в первом куске. По условию известно, что если от каждого из них отрезать 13 метров, то в первом куске будет в 2,5 раза больше метров ткани, чем во втором. Составим уравнение; 2,5(х - 13) = 2х - 13 2,5х - 32,5 = 2х - 13 0,5х = 19,5 х = 39 39 м ситца было во втором куске, 2 * 39 = 78 м ситца было в первом куске