Удочка состоит из удилища, лески и крючка. У ребят есть 2 удилища: бамбуковое и орешниковое, 3 лески: белая, желтая и зеленая, а также 2 крючка : большой и маленький. Сколько различных удочек могут сделать ребята?
Математика
Удочка состоит из удилища, лески и крючка. У ребят есть 2 удилища: бамбуковое и орешниковое, 3 лески: белая, желтая и зеленая, а также 2 крючка : большой и маленький. Сколько различных удочек могут сделать ребята?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
удилище ребята могут выбрать 2 способами леску 3, крючки 2 способами, по правилу умножения событий ребята могут сделать 2*3*2=12 разных удочек ответ: 12 удочек
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