Удочка состоит из удилища, лески и крючка. У ребят есть 2 удилища: бамбуковое и орешниковое, 3 лески: белая, желтая и зеленая, а также 2 крючка : большой и маленький. Сколько различных удочек могут сделать ребята?

Математика

Удочка состоит из удилища, лески и крючка. У ребят есть 2 удилища: бамбуковое и орешниковое, 3 лески: белая, желтая и зеленая, а также 2 крючка : большой и маленький. Сколько различных удочек могут сделать ребята?

Автор: Гость