На свитер,шапку и шарф израсходовали 555 г шерсти,причем на шапку ушло в 5 раз меньше шерсти,чем на свитер,и на 5 г больше,чем на шарф.сколько шерсти израсходовали на каждое изделие ?

Гость: Гость:

пусть на шапку ушло х г шерсти, тогда на свитер ушло 5х г шерсти, а на шарф ушло х-5 г шерсти, на все изделия ушло х+5х+х-5=7х-5 г шерсти. По условию задачи 7х-5=555 7х=555+5 7х=560 х=560\7 х=80 5х=5*80=400 х-5=80-5=75 ответ: на шапку ушло 80 г шерсти, на свитер 400 г шерсти, на шарф ушло 75 г шерсти