На свитер,шапку и шарф израсходовали 555 г шерсти,причем на шапку ушло в 5 раз меньше шерсти,чем на свитер,и на 5 г больше,чем на шарф.сколько шерсти израсходовали на каждое изделие ?
Алгебра
На свитер,шапку и шарф израсходовали 555 г шерсти,причем на шапку ушло в 5 раз меньше шерсти,чем на свитер,и на 5 г больше,чем на шарф.сколько шерсти израсходовали на каждое изделие ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть на шапку ушло х г шерсти, тогда на свитер ушло 5х г шерсти, а на шарф ушло х-5 г шерсти, на все изделия ушло х+5х+х-5=7х-5 г шерсти. По условию задачи 7х-5=555 7х=555+5 7х=560 х=560\7 х=80 5х=5*80=400 х-5=80-5=75 ответ: на шапку ушло 80 г шерсти, на свитер 400 г шерсти, на шарф ушло 75 г шерсти
Гость:
Пусть х г шерсти ушло на шапку, тогда 5х г ушло на свитер, и х - 5 г ушло на шарф. По условию известно, что всего израсходовали 555 г шерсти. Составим уравнение х + 5х + х - 5 = 555 7х = 560 х = 80 80 г шерсти ушло на шапку, 5 * 80 = 400 г ушло на свитер, 80 - 5 = 75 г ушло на шарф.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Температура в комнате t=16 градусов цельсия.После того как протопили печь,столбик комнатного термометра поднялся на 4 деления.Определите,какая темп...
Алгебра
имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные ...
Биология
Зарыть глаза испытуемого и повернуть его лицо сторону окна резко отнять руки, что происходит со зрачками глаза? Объясните изменения размеров зрачка