Температура в комнате t=16 градусов цельсия.После того как протопили печь,столбик комнатного термометра поднялся на 4 деления.Определите,какая температура установилась в комнате,если цена деления термометра С=2,0 с __ дел.
Физика
Температура в комнате t=16 градусов цельсия.После того как протопили печь,столбик комнатного термометра поднялся на 4 деления.Определите,какая температура установилась в комнате,если цена деления термометра С=2,0 с __ дел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2,0=8,0 16+8=24C
Гость:
Температура в комнате возросла на 4 * 2 = 8 градусов и составила 16 + 8 = 24 градуса.
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