Температура в комнате t=16 градусов цельсия.После того как протопили печь,столбик комнатного термометра поднялся на 4 деления.Определите,какая температура установилась в комнате,если цена деления термометра С=2,0 с __ дел.

Физика

Температура в комнате t=16 градусов цельсия.После того как протопили печь,столбик комнатного термометра поднялся на 4 деления.Определите,какая температура установилась в комнате,если цена деления термометра С=2,0 с __ дел.

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