Мальчик принес из леса орехи. Половину всех орехов он отдал сестре, а половину оставшихся орехов -брату. После этого у него осталось 4 ореха. Сколько орехов мальчик принес из леса
Математика
Мальчик принес из леса орехи. Половину всех орехов он отдал сестре, а половину оставшихся орехов -брату. После этого у него осталось 4 ореха. Сколько орехов мальчик принес из леса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть мальчик принес х орехов из леса, тогда сестре он отдал х\2 орехов, (половина оставшихся х-х\2=х\2), брату отдал х\2:2=х\4, у мальчика осталось х\2-х\4=х\4 орехов. по условию задачи х\4=4 х=4*4=16 ответ: 16 орехов 2вариант мальчик отдал половину орехов сестре, значит у него осталось половина орехов половина от половины это четверть, он отдал брату, и четверть осталась у него, поэтому изначальное число орехов в 4 разы больше, чем осталось у мальчика то есть 4*4=16
Гость:
Пусть мальчик принес из леса Х орехов. После того, как он отдал половину сестре, а половину оставшихся брату, у него осталось Х/4 орехов. Получаем уравнение X/4 = 4 , откуда Х = 4 * 4 = 16 орехов.
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