Мальчик принес из леса орехи. Половину всех орехов он отдал сестре, а половину оставшихся орехов -брату. После этого у него осталось 4 ореха. Сколько орехов мальчик принес из леса

Гость: Гость:

пусть мальчик принес х орехов из леса, тогда сестре он отдал х\2 орехов, (половина оставшихся х-х\2=х\2), брату отдал х\2:2=х\4, у мальчика осталось х\2-х\4=х\4 орехов. по условию задачи х\4=4 х=4*4=16 ответ: 16 орехов 2вариант мальчик отдал половину орехов сестре, значит у него осталось половина орехов половина от половины это четверть, он отдал брату, и четверть осталась у него, поэтому изначальное число орехов в 4 разы больше, чем осталось у мальчика то есть 4*4=16