Вставь такие пропущенные названия единиц,чтобы равенства стали верными. 1 ... = 10 ... , 1 ... = 60 ...
Математика
Вставь такие пропущенные названия единиц,чтобы равенства стали верными. 1 ... = 10 ... , 1 ... = 60 ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м =10 дм 1 т=10 ц 1 дм=10 см 1 см=10 мм 1 час =60 мин 1 мин=60 сек
Гость:
1см=10мм, 1дм=10см, 1м=10дм, 1т=10ц 1мин=60с, 1час=60мин
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