Определите цену деления шкалы часов,если между делениями соответствующими значениям 15 мин и 30 мин,имеется 3 деления.
Физика
Определите цену деления шкалы часов,если между делениями соответствующими значениям 15 мин и 30 мин,имеется 3 деления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30-15)/3=5 мин. вродебы так:))))
Гость:
Если между 15 и 30 минутами есть 3 промежуточных деления, то деления делят этот промежуток на 4 части, то есть цена деления равна 15 / 4 = 3,75 минуты
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