Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше,чем проиграл,и свел в ничью на16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничью он сыграл 28 партий?

Математика

Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше,чем проиграл,и свел в ничью на16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничью он сыграл 28 партий?

Автор: Гость