Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше,чем проиграл,и свел в ничью на16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничью он сыграл 28 партий?
Математика
Денис готовился к шашечному турниру.Тренируясь,он выиграл на 6 партий больше,чем проиграл,и свел в ничью на16 партий больше,чем проиграл.Сколько партий выиграл Денис,если вничью он сыграл 28 партий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-16=12 проиграл 12+6=18 выиграл
Гость:
28 - 16 = 12 партий он проиграл 12 + 6 = 18 партий он выиграл
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