5x - 7 * 5x-2 = 90 3x+1+3=210 4x+2/3 + 7 * 2x+1 = 4
Алгебра
5x - 7 * 5x-2 = 90 3x+1+3=210 4x+2/3 + 7 * 2x+1 = 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х - 35х - 2 = 90 -30х = 92 30х = -92 х = 3,07. Ответ: х = 3,07. 3х + 1 + 3 = 210 3х = 206 х = 68,67 Ответ: х = 68,67 4х + 14х + 1 2/3 = 4 18x = 5 2/3. 18х = 17/3 х = 0,94/3 = 0,313 Ответ: х = 0,313.
Гость:
5х - 35х - 2 = 90 -30х = 92 х = 3,07. 3х + 1 + 3 = 210 3х = 206 х = 68,67 4х + 14х + 1 2/3 = 4 18x = 5 2/3. х = 0,94/3 = 0,313
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